Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 жовтня склали 661 630 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1160 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 661 630 (+1160) осіб

танків ‒ 8933 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31)

артилерійських систем – 19156 (+64)

РСЗВ – 1223 (+7)

засоби ППО ‒ 972 (+2)

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65)

крилаті ракети ‒ 2615 (+2)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96)

спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)

Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

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