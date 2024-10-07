Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазнали серйозних втрат на пол бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 жовтня склали 661 630 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1160 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 661 630 (+1160) осіб
- танків ‒ 8933 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31)
- артилерійських систем – 19156 (+64)
- РСЗВ – 1223 (+7)
- засоби ППО ‒ 972 (+2)
- літаків – 368
- гелікоптерів – 328
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65)
- крилаті ракети ‒ 2615 (+2)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96)
- спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)
Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.
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