Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти зазнали серйозних втрат на пол бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 жовтня склали 661 630 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1160 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 661 630 (+1160) осіб
  • танків ‒ 8933 (+14) 
  • бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) 
  • артилерійських систем – 19156 (+64) 
  • РСЗВ – 1223 (+7) 
  • засоби ППО ‒ 972 (+2) 
  • літаків – 368 
  • гелікоптерів – 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 16643 (+65)
  • крилаті ракети ‒ 2615 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 26102 (+96) 
  • спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)

Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація