Де росіяни активно наступатимуть: експерт назвав три точки

Російські окупанти намагатимуться якомога швидше розвинути наступ у трьох точках: Курахівський, Покровський та Куп'янський напрямки.

Очільник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів "24 Каналу", які завдання спробує виконати ворог до зими.

За його даними, росіяни сконцентрують сили та засоби, застосовуватимуть піхотні штурми на Покровському й Курахівському напрямках. Намагатимуться до зими нависнути на цих флангах, тобто як мінімум взяти населені пункти в напівоточення.

Те ж саме стосується і Куп'янського напрямку, де росіяни намагатимуться прорватися та створити загрозу напівоточення Куп'янська на півночі Харківщині.

"Далі все залежатиме від розвитку ситуації – як швидко наші партнери чутимуть заклики України про пришвидшення постачання обіцяної зброї. Йдеться навіть не про нові оборонні пакети, а те, що українські військові досі не доотримали", - сказав він.

Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

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