РФ захопила Вугледар: яке наступне місто на Донеччині може опинитися під загрозою

Після відходу ЗСУ з Вугледара ситуація може погіршитися в іншому місті Донецької області. Окупанти намагатимуться тиснути на Курахове.

Таку думку висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, пише "24 Канал".

Підрозділи загарбників зараз намагатимуться просуватися далі у Донецькій області. Окрім тиску на Курахове, вони спробують покращити своє становище під Селидовим, що на Покровському напрямку.

"Військові кажуть, що окупанти продовжують тиснути в напрямку Куп'янська та Лимана. На усіх напрямках палає. Щось палає менше, щось – більше. Але бойові дії йдуть дуже активно. І на Курщині, і в Харківській області, і в Луганській, і в Донецькій, і в Запорізькій",

– сказав Ступак.

Російські окупанти не можуть постійно наступати. Вони також виснажуються та будуть змушені в якийсь момент сповільнити темп бойових дій. Але коли це станеться – наразі прогнозувати складно.

Нагадаємо, російські війська взяли під контроль Вугледар, що на півдні Донецької області. Бої за цю "фортецю" тривали два роки.

Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня заявив, що українські військові "абсолютно правильно" зробили, що відійшли з міста. Це, за його словами, пов'язано з тим, що РФ фактично зруйнувала українські оборонні позиції у Вугледарі.

"Коли вона (Росія - ред.) руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це люди наші, це громадяни України і тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби", — сказав Зеленський.

Українське командування 2 жовтня підтвердило, що вивело гарнізон ЗСУ з Вугледару, щоб він не потрапив в оточення.

Весь час оборони місто утримувала 72-га окрема механізована бригада ЗСУ.

3 жовтня Міністерство оборони Росії публічно заявило, що взяло під свій контроль місто Вугледар.

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