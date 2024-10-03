Чому впав Вугледар: Коваленко розповів, через що було втрачено місто

Не все залежало в цій ситуації лише від України.

В умовах, що склалися, втрата Вугледара була неминучою, хоча й запобігти окупації міста було можливо.

Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Вирішальна битва за Вугледар

Бій, що вирішив перебіг подій, за словами експерта, розпочався не 20 вересня 2024 року.

"Передові підрозділи РОВ по трасі 0532 впритул підійшли до східної частини міста набагато, набагато раніше. Січень 2023-го – початок наступу на Новомихайлівку та формування північного флангу з виходом через Костянтинівку на трасу 0532. Дев'ять місяців тому РОВ розпочали наступ, метою якого був вихід на 0532 і фактично до Вугледара. Саме тоді битва і почалася", – вважає експерт.

Що зіграло головну роль у падінні міста

Коваленко також повідомив, що росіяни мали кількісну перевагу в особовому складі, техніці, артилерії, але ключову роль зіграла авіація.

"Домінування тактичної авіації в повітряному просторі та відсутність ефективної протидії призвело до того, що лінії оборони, рубежі, позиції щодня засипалися не лише реактивними снарядами та ствольною артою, а й КАБами та НАРами. Дев'ять місяців РОВ методично перемелювали наші позиції та повзли до своєї мети, до 0532, втрачаючи десятки тисяч солдатів, тисячі одиниць техніки, але маю незаперечний і дієвий козир – авіацію", – зауважив Коваленко.

Коли розпочалася головна битва за Вугледар, місто цілодобово знищували ворожі КАБи. Утримання жодної з локацій не було можливим через настільки інтенсивні удари 250-, 500- та 1500-кілограмовими бомбами.

Чи могли ЗСУ відстояти Вугледар?

На думку Коваленка, місто можна було б зберегти, якби російська авіація виявилася недієздатною.

"Якби російським літакам довелося злітати з авіабаз на території Росії за межами 300-кілометрової зони від кордону з Україною, то 80% ударних засобів, задіяних в українському повітряному просторі, просто б до нього не долітали! Можливість оперування в такому радіусі залишалася б у переважно Су-34 і Су-35, при цьому з неповним бойовим навантаженням. Якби РОВ втратили 80% підтримки своєї авіації, то сьогодні, 3 жовтня, ми б обговорювали на окупацію Вугледара, а те, як РОВ успішно збагачують своїми тілами Калинів кар'єр або як загрузли в Широкій балці…" – вважає експерт.

Нагадаємо, Вугледар перебував під постійним обстрілом армії РФ. Ворог зайшов з флангів і логістика стала складною, зокрема важко було евакуювати з поля бою поранених бійців.

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