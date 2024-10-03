Почему пал Угледар: Коваленко рассказал, из-за чего был потерян город

Не все зависело в этой ситуации только от Украины.

В сложившихся условиях потеря Угледара была неизбежна, хотя и предотвратить оккупацию города было возможно.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Решающее сражение за Угледар

Бой, решивший ход событий, по словам эксперта, начался не 20 сентября 2024 года.

"Передовые подразделения РОВ по трассе 0532 вплотную подошли к восточной части города, а намного, гораздо раньше. Январь 2023 – начало наступления на Новомихайловку и формирование северного фланга с выходом через Константиновку на трассу 0532. Девять месяцев назад РОВ начали наступление, целью которого был выход на 0532 и фактически к Угледару. Именно тогда битва и началась», – считает эксперт.

Что сыграло главную роль в падении города

Коваленко также сообщил, что россияне имели количественное преимущество в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль сыграла авиация.

"Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия привело к тому, что линии обороны, рубежи, позиции ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и КАБами и НАРами. Девять месяцев РОВ методически перемалывали наши позиции и ползли к своей цели, до 0532, теряя десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имею неоспоримый и действенный козырь – авиацию», – заметил Коваленко.

Когда началось главное сражение за Угледар, город уничтожали вражеские КАБ круглосуточно. Содержание ни одной из локации в Угледаре не было возможным из-за столь интенсивных ударов 250, 500 и 1500 кг бомбами.

Смогли бы ВСУ отстоять Угледар?

По мнению Коваленко, город можно было бы сохранить, если бы российская авиация оказалась недееспособной.

Если бы российским самолетам пришлось слетать с авиабаз на территории России за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, просто бы до него не долетали! Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном Су-34 и Су-35, при этом с неполной боевой нагрузкой. Если бы РВИ потеряли 80% поддержки своей авиации, то сегодня, 3 октября, мы бы обсуждали на оккупацию Угледара, а то, как РОВ успешно обогащают своими телами Калинов карьер или как погрязли в Широкой балке…» – считает эксперт.

Напомним, Угледар находился под постоянным обстрелом армии РФ. Враг вошел с флангов и логистика усложнилась. Тяжело было эвакуировать с поля боя раненых бойцов.

Читайте также: