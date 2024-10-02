Ворог окупував увесь Волноваський район – Deep State (мапа)

Аналітики вже вдруге заявили про окупацію Вугледара.

Російські війська захопили Вугледар на Донеччині та Обуховку на Курщині.

Про це аналітики Deep State повідомили 2 жовтня.

"Мапу оновлено! Ворог окупував Вугледар та Обуховку", – вказано в заяві.

Аналітики зазначили, що Україна повністю втратила контроль над Волноваським районом (за старою адміністративною системою).

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Мапа бойових дій від Deep State, де позначено, що ворог захопив Вугледар

Нагадаємо, 1 жовтня у Deep State вже заявляли, що росіяни захопили Вугледар і вивішують по всьому місту прапори РФ.

Однак у 72-й бригаді ЗСУ, яка захищає Вугледар, заперечили повне захоплення міста.

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