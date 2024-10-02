Ворог окупував увесь Волноваський район – Deep State (мапа)

Аналітики вже вдруге заявили про окупацію Вугледара.
Російські війська захопили Вугледар на Донеччині та Обуховку на Курщині.
Про це аналітики Deep State повідомили 2 жовтня.
"Мапу оновлено! Ворог окупував Вугледар та Обуховку", – вказано в заяві.
Аналітики зазначили, що Україна повністю втратила контроль над Волноваським районом (за старою адміністративною системою).
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Нагадаємо, 1 жовтня у Deep State вже заявляли, що росіяни захопили Вугледар і вивішують по всьому місту прапори РФ.
Однак у 72-й бригаді ЗСУ, яка захищає Вугледар, заперечили повне захоплення міста.
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