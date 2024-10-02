Враг оккупировал весь Волновахский район – Deep State (карта)

Аналитики уже во второй раз заявили об оккупации Угледара.
Российские войска захватили Угледар на Донетчине и Обуховку на Курщине.
Об этом аналитики Deep State сообщили 2 октября.
"Карта обновлена! Враг оккупировал Угледар и Обуховку", – указано в заявлении.
Аналитики отметили, что Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом (по старой административной системе).
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Напомним, 1 октября в Deep State уже заявляли, что россияне захватили Угледар и вывешивают по всему городу флаги РФ.
Однако в 72-й бригаде ВСУ, которая защищает Угледар, отрицали полный захват города.
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