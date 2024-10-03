Зеленський озвучив, чи правильно було вийти з Вугледара

Президент України Володимир Зеленський назвав правильним рішення про вихід Сил оборони з Вугледара на Донеччині, адже це дозволило зберегти життя військових.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві.

Так, Зеленський відповів на запитання про причини того, чому українські війська залишили Вугледар. Він зазначив, що без відповідної зброї українці не можуть зупинити Росію.

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"Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки", – заявив президент України.

Він також вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні "можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю", а також надати дозвіл та відповідні системи.

Зеленський поінформував про відставання у постачаннях озброєння з боку партнерів.

"Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради реальної, справедливої дипломатії. Тому ми потребуємо достатньої кількості і якості зброї, у тому числі далекобійної, з якою, на мою думку, партнери уже затягують", – висловився глава держави.

Нагадаємо, представник 72-ї ОМБр Арсеній Приліпка заявив, що тримати оборону Вугледара далі було б "критично для наших підрозділів важко, ми б зазнали більше втрат".

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