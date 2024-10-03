Зеленский озвучил, правильно ли было выйти из Угледара

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение о выходе Сил обороны из Угледара в Донецкой области, ведь это позволило сохранить жизни военных.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

Так, Зеленский ответил на вопрос о причинах того, почему украинские войска покинули Угледар. Он отметил, что без соответствующего оружия украинцы не могут остановить Россию.

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"Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизнь, потому что они важнее любых застроек. Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своего героической службы. Это абсолютно правильные шаги", – заявил президент Украины.

Он также призвал международных партнеров предоставить Украине "возможность останавливать Россию тем или иным оружием", а также предоставить разрешение и соответствующие системы.

Зеленский проинформировал об отставании в поставках вооружения со стороны партнеров.

"Украине нужно усиление позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на Россию ради реальной, справедливой дипломатии. Поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия, в том числе дальнобойного, с которым, по моему мнению, партнеры уже затягивают", — высказался глава страны.

Напомним, представитель 72-й ОМБр Арсений Прилипко заявил, что держать оборону Угледара дальше было бы "критически для наших подразделений тяжело, мы бы понесли больше потерь".

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