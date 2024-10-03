Где в Украине будут дожди: прогноз погоды на 4 октября

Холодно будет на западе.

В пятницу, 4 октября, в Украине будет дождь. Осадки будут не только на западе страны.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

На западе, в Закарпатской и Житомирской областях будет дождь. Днем в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь. На остальной территории синоптики осадков не прогнозируют.

Температура воздуха ночью будет составлять +8+18°. На побережье морей будет теплее – 17° тепла. На востоке ночная температура составит 5-10° тепла. Днем в Украине столбики термометров покажут +21+26°. Прохладнее будет на западе — 12-17° тепла, а также в северных областях – 17-22° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области — облачность. Осадков не будет. Ночью без осадков, но днем местами в области будет небольшой дождь.

Ночью в Киеве столбики термометров покажут +11+13°, а днем — 20-22° тепла. В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 8-13° тепла, а днем — 17-22° тепла.

Как сообщалось, на Киев надвинулась пылевая буря с Каспия. Ситуация улучшится на выходных, но не везде.

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