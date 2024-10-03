Де в Україні будуть дощі: прогноз погоди на 4 жовтня

У п'ятницю, 4 жовтня, в Україні дощитиме. Опади будуть не тільки на заході країни.

Про це йдеться у повідомленні "Укргідрометцентру.

На заході, в Закарпатській і Житомирській областях дощитиме. Вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ. На решті території синоптики опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме +8-18°. На узбережжі морів буде тепліше - 17° тепла. На сході нічна температура становитиме 5-10° тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть +21-26°. Прохолодніше буде на заході 12-77° тепла, а а також у північних областях - 17-22°.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області — хмарність. Опадів не буде. Вночі без опадів, але вдень місцями в області буде невеликий дощ.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +11-13°, а вдень — 20-22° тепла. На Київщині вночі синоптики прогнозують 8-13° тепла, а вдень — 17-22° тепла.