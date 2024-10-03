У Telegrami - масштабний збій

У попульному месенджері Telegram у четвер, 3 жовтня, стався масштбаний робочий збій.

Про це інформує портал Downdetector.

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Користувачі, зокрема, повідомляли про неможливість відправити повідомлення та завантажати нові сповіщення.

За інформацією сервісу, проблеми почали фіксувати біля 14:00. Найчастіше користувачі інформували про нестабільне з'єднання до сервісу( 59%). Також спостерігалися проблеми із отримання повідомлень (23%) та завантаженням додатка (19%).

Станом на 15:00 платформа відновила свою роботу. Працює стабільно. Збій у роботі тривав годину.