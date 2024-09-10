У роботі Telegram стався збій

Користувачі Telegram повідомляють про збій у роботі месенджера 10 вересня.

Про це йдеться у самих Telegram-каналах.

Користувачі скаржаться, що медіа завантажуються з великою затримкою, а повідомлення не надходять або не відкриваються.

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За даними порталу Downdetector, близько 70% користувачів не можуть зайти до застосунку, ще 20% – не можуть надіслати повідомлення.

Також майже не працює функція, що дозволяє переглянути людей у ​​чаті, які прочитали повідомлення відправника.

Відключення Telegram за останнні 24 години

До слова, наприкінці серпня у Росії стався масштабний збій у роботі низки Інтернет-сервісів. У Мережі висловлювали припущення, що це може бути пов'язане зі спробою влади заблокувати роботу Telegram.

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