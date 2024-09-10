У роботі Telegram стався збій

Погано завантажуються повідомлення та медіафайли.
Користувачі Telegram повідомляють про збій у роботі месенджера 10 вересня.
Про це йдеться у самих Telegram-каналах.
Користувачі скаржаться, що медіа завантажуються з великою затримкою, а повідомлення не надходять або не відкриваються.
За даними порталу Downdetector, близько 70% користувачів не можуть зайти до застосунку, ще 20% – не можуть надіслати повідомлення.
Також майже не працює функція, що дозволяє переглянути людей у чаті, які прочитали повідомлення відправника.
До слова, наприкінці серпня у Росії стався масштабний збій у роботі низки Інтернет-сервісів. У Мережі висловлювали припущення, що це може бути пов'язане зі спробою влади заблокувати роботу Telegram.
Читайте також:
- Блокування Telegram в Україні: у "Слузі народу" прокоментували
- Що буде з Telegram в Україні після арешту Павла Дурова: у РНБО пояснили ситуацію
- У Південній Кореї розслідують випадки дипфейків у Telegram: подробиці
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.