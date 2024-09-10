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В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой

Telegram / Фото: pixabay.com

Плохо загружаются сообщения и файлы мультимедиа.

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера 10 сентября.

Об этом говорится в самих Telegram-каналах.

Пользователи жалуются, что медиа загружаются с большой задержкой, а сообщения не приходят или не открываются.

По данным портала Downdetector, около 70% пользователей не могут зайти в приложение, еще 20% – не могут отправить сообщение.

Также почти не работает функция, позволяющая просмотреть людей в чате, прочитавших сообщение отправителя.

Отключение Telegram за последние 24 часа / ©
Отключение Telegram за последние 24 часа

К слову, в конце августа в России произошел масштабный сбой в работе ряда Интернет-сервисов. В Сети высказыввали предположения, что это может быть связано с попыткой властей заблокировать работу Telegram.

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