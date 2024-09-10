В работе Telegram произошел сбой

Плохо загружаются сообщения и файлы мультимедиа.
Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера 10 сентября.
Об этом говорится в самих Telegram-каналах.
Пользователи жалуются, что медиа загружаются с большой задержкой, а сообщения не приходят или не открываются.
По данным портала Downdetector, около 70% пользователей не могут зайти в приложение, еще 20% – не могут отправить сообщение.
Также почти не работает функция, позволяющая просмотреть людей в чате, прочитавших сообщение отправителя.
К слову, в конце августа в России произошел масштабный сбой в работе ряда Интернет-сервисов. В Сети высказыввали предположения, что это может быть связано с попыткой властей заблокировать работу Telegram.
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