В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера 10 сентября.

Об этом говорится в самих Telegram-каналах.

Пользователи жалуются, что медиа загружаются с большой задержкой, а сообщения не приходят или не открываются.

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По данным портала Downdetector, около 70% пользователей не могут зайти в приложение, еще 20% – не могут отправить сообщение.

Также почти не работает функция, позволяющая просмотреть людей в чате, прочитавших сообщение отправителя.

Отключение Telegram за последние 24 часа

К слову, в конце августа в России произошел масштабный сбой в работе ряда Интернет-сервисов. В Сети высказыввали предположения, что это может быть связано с попыткой властей заблокировать работу Telegram.

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