В Южной Корее расследуют случаи дипфейков в Telegram: подробности

Полиция Южной Кореи начала расследование платформы Telegram из-за подозрений в ее причастности к сексуальным преступлениям.

Об этом сообщил Yonhap.

Глава Национального бюро расследований У Чон Су сообщил, что расследование включает проверку возможного пособничества Telegram в распространении дипфейков. Следователи сталкиваются с трудностями из-за того, что Telegram не предоставляет данные об учетных записях.

На прошлой неделе было получено 88 сообщений о сексуальных преступлениях с использованием дипфейков, обнаружено 24 подозреваемых. Расследование также включает проверку автоматизированных программ для создания дипфейков и групповых чатов, которые распространяют этот контент.

Напомним, что суд во Франции запретил основателю Telegram Павлу Дурову покидать страну, обвинив его в ряде преступлений и назначив залог в пять миллионов евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что задержание основателя Telegram Павла Дурова Францией не повлияет на функционирование Telegram в Украине.

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