Дуров тайно встречался с Путиным в Азербайджане – экс-разведчик РФ

По мнению экс-разведчика РФ, ярое отрицание Кремля встречи на самом деле означает, что она была.

Основатель Telegram Павел Дуров, на днях задержанный в Париже, до этого скрыто встречался с главой Кремля Владимиром Путиным.

Такое предположение озвучил экс-офицер КГБ и разведка России Сергей Жирнов для Новости.LIVE.

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"Песков вышел из отпуска... Песков не выходил из отпуска по вторжению украинских регулярных войск в Курскую область, продолжая загорать на песочке где-то в Арабских Эмиратах или Турции. А тут он вышел и сказал, что Павел Дуров не встречался с Путиным в Азербайджане, ему такого не предлагали", – отметил он.

Жирнов заметил, что ярое отрицание Кремля встречи на самом деле означает, что она была.

"Когда Песков говорит "нет", это значит "да", — подытожил он.

Напомним, Зеленский рассказал, повлияет ли задержание Дурова на работу Telegram в Украине.

Макрон впервые прокомментировал арест Дурова

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