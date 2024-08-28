Рецепт заливного пирога со сливами

На приготовление аппетитного заливного пирога со сливами вы потратите минимум времени, а готовится он из самых доступных ингредиентов.
Нежное тающее во рту тесто, которое замешивается на сметане, а кисло-сладкая слива никого не оставит равнодушным. Такой пирог обязательно понравится вам и вашим родным.
Ингредиенты
- слива
- 500 г
- мука пшеничная
- 250 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана 20%
- 130 г
- сахар
- 60 г +20 г для посыпки слив
- сода
- 1 ч. л.
- лимонная кислота
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
- 50 г
- соль
- щепотка
- сливочное масло
- для смазывания формы
- сахарная пудра
- Сливы помойте, разрежьте на половинки и очистите от косточек.
- Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной пены. К яичной массе добавьте соль, растительное масло и сметану. Небольшими порциями всыпьте просеянную муку, перемешайте. Добавьте лимонную кислоту, соду и еще раз перемешайте.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и вылейте в нее тесто. Выложите сливы срезом вверх и слегка их утапливайте. Посыпьте сахаром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут. Дайте немного готовому пирогу остыть в форме. Затем выньте из формы, посыпьте сахарной пудрой и подайте к столу.
Советы:
- По желанию сливы можно посыпать корицей.
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