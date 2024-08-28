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Рецепт заливного пирога со сливами

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
438 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
448
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт заливного пирога со сливами

Заливной пирог со сливами / Фото: Credits

На приготовление аппетитного заливного пирога со сливами вы потратите минимум времени, а готовится он из самых доступных ингредиентов.

Нежное тающее во рту тесто, которое замешивается на сметане, а кисло-сладкая слива никого не оставит равнодушным. Такой пирог обязательно понравится вам и вашим родным.

Ингредиенты

слива
500 г
мука пшеничная
250 г
яйца куриные
3 шт.
сметана 20%
130 г
сахар
60 г +20 г для посыпки слив
сода
1 ч. л.
лимонная кислота
0,5 ч. л.
растительное масло
50 г
соль
щепотка
сливочное масло
для смазывания формы
сахарная пудра
  1. Сливы помойте, разрежьте на половинки и очистите от косточек.
  2. Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной пены. К яичной массе добавьте соль, растительное масло и сметану. Небольшими порциями всыпьте просеянную муку, перемешайте. Добавьте лимонную кислоту, соду и еще раз перемешайте.
  3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и вылейте в нее тесто. Выложите сливы срезом вверх и слегка их утапливайте. Посыпьте сахаром.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут. Дайте немного готовому пирогу остыть в форме. Затем выньте из формы, посыпьте сахарной пудрой и подайте  к столу.

Советы:

  • По желанию сливы можно посыпать корицей.

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