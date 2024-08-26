В чем обвинили Дурова: в заявлении прокурора — 12 пунктов

По словам пресс-секретаря главы Telegram, Дурова обвиняют в пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров находится под следствием французского Национального подразделения по киберпреступности и Нацуправлению по борьбе с мошенничеством.

Об этом Reuters сообщает со ссылкой на заявление представителя полиции, а в прокуратуре предоставили перечень подозрений в 12 преступлениях. В коммюнике Лор Бекюо — прокурора Парижа — указаны, в частности, следующие:

отказ передавать информацию, необходимую для проведения расследований, по запросу правоохранительных органов;

соучастие в распространении наркотиков;

соучастие в киберпреступлениях;

соучастие в мошенничестве;

отмывание денег, полученных преступным путем;

незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности;

соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.

Лор Бекюо также сообщила, что уголовное дело было возбуждено 8 июля по результатам предварительного расследования Национальным органом по борьбе с организованной преступностью, входящим в структуру французской прокуратуры и подчиненным прокуратуре столицы Франции.

Большинство из 12 составов преступлений, по которым ведется следствие, в коммюнике прокуратуры о допросах Дурова начинаются со слова "complicité", то есть помощь или соучастие.

Напомним, 39-летний Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже вблизи Парижа сразу после приземления в частном самолете вечером 24 августа.

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