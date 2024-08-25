Основатель Telegram Павел Дуров арестован во Франции – СМИ

Дуров знал, что французские власти выдали ордер на его арест. Неизвестно, почему он решил прилететь в Ле Бурже.

По информации французских СМИ, основатель и генеральный директор сервиса обмена сообщениями Telegram был арестован вечером субботы, 24 августа, во французском аэропорту Ле-Бурже.

Об этом сообщает TF1 INFO.

Павла Дурова, 39-летнего франко-российского бизнесмена, сопровождали его телохранитель и неизвестная женщина.

"Павел Дуров, основатель и генеральный директор компании Telegram, был арестован около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже", – говорится в сообщении.

Известно, что Дуров находился в розыске во Франции и прибыл в Ле Бурже из Азербайджана.

Правосудие считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструменты, предлагаемые Telegram (одноразовый номер, криптовалюта и т. д.), делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества.

Этот ордер на арест, на основании которого был задержан Дуров, действовал только на территории Франции.

"Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему... Было ли это всего лишь инсценировкой? В любом случае, сейчас он в безопасности [в СИЗО – ред.]!", – сообщил журналистам анонимный источник в правоохранительных органах Франции.

Поскольку Павел Дуров знал, что он персона нон грата во Франции, он избегал посещения этой страны. Неизвестно, почему он решил прилететь во Францию сейчас.

Вероятно, Дурову в ближайшие часы выдвинут обвинения в терроризме, незаконном обороте наркотиков, соучастии в мошенничестве, отмывании денег, получении краденого, распространении детского криминального контента и многим другим.

"Павел Дуров попадет в СИЗО, это точно. На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не предпринимал никаких действий для модерации или сотрудничества", — заявил источник.

Арест Дурова до суда практически не вызывает никаких сомнений, так как суд учтет его возможности сбежать из страны и почти наверняка откажет ему в залоге.

"Telegram — это улей криминального контента. В настоящее время платформа фигурирует в новостях с нелегальной трансляцией матчей Лиги 1. Многие учетные записи используются организованной преступностью. За долгие годы Telegram стал "платформой номер 1" для организованной преступности", – отмечает издание.