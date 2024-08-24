Россия нанесла ракетный удар по Сумам: есть раненые

Ранены семь человек.
В субботу, 24 августа, российская армия нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
В результате двух попаданий по частному сектору города, предварительно, ранены семь человек. Двое – в тяжелом состоянии.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.
Напомним, Россия ударила по Запорожской области: ранены сотрудники ГСЧС.
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