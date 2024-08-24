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Россия нанесла ракетный удар по Сумам: есть раненые

Россия нанесла ракетный удар по Сумам: есть раненые

Фото иллюстративное / Фото: ТСН.ua

Ранены семь человек.

В субботу, 24 августа, российская армия нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

В результате двух попаданий по частному сектору города, предварительно, ранены семь человек. Двое – в тяжелом состоянии.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

Напомним, Россия ударила по Запорожской области: ранены сотрудники ГСЧС.

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