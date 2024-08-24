Байден оптимистично поздравил украинцев с Днем Независимости

В субботу, 24 августа, президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем Независимости, выразив уверенность, что после того, как закончится развязанная Россией война, Украина останется "свободной, суверенной и независимой страной".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав свое фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер подчеркнул, что "когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной" и "сегодня это все еще свободная страна".

"И закончится война тем, что Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", — подытожил Джо Байден.

Напомним, президент США Джо Байден в канун Дня Независимости Украины заявил, что Соединенные Штаты приготовили подарок – новый пакет военной помощи.

Зеленский и Байден обсудили новый пакет помощи

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