В Пентагоне сделали заявление об истребителях F-16 для Украины

США сейчас ограничиваются обучением украинских пилотов и не собираются передавать самолеты.

Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои истребители F-16, поскольку потребность в этих самолетах удовлетворяют европейские союзники по НАТО.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Фрэнк Кендалл в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

Высокопоставленный чиновник Пентагона, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что ему ничего неизвестно о планах его страны передать Украине самолеты F-16, но эта идея не является "невыполнимой".

По его словам, текущая помощь европейских союзников удовлетворяет нынешние нужды Украины. Кендалл напомнил, что F-16 пообещали такие страны НАТО, как Дания и Нидерланды.

"Соединенные Штаты помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и на следующий год будет существенный прогресс в объеме обучения", — добавил он.

F-16 в Украине! Чем особенные эти истребители и как помогут в боях?

Напомним, 31 июля этого года издание Bloomberg сообщило, что Украина наконец-то получила первые истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение самолетов 4 августа – в День Воздушных сил ВСУ.

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