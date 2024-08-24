В Пентагоне сделали заявление об истребителях F-16 для Украины

США сейчас ограничиваются обучением украинских пилотов и не собираются передавать самолеты.
Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои истребители F-16, поскольку потребность в этих самолетах удовлетворяют европейские союзники по НАТО.
Об этом заявил заместитель министра обороны США Фрэнк Кендалл в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.
Высокопоставленный чиновник Пентагона, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что ему ничего неизвестно о планах его страны передать Украине самолеты F-16, но эта идея не является "невыполнимой".
По его словам, текущая помощь европейских союзников удовлетворяет нынешние нужды Украины. Кендалл напомнил, что F-16 пообещали такие страны НАТО, как Дания и Нидерланды.
"Соединенные Штаты помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и на следующий год будет существенный прогресс в объеме обучения", — добавил он.
Напомним, 31 июля этого года издание Bloomberg сообщило, что Украина наконец-то получила первые истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение самолетов 4 августа – в День Воздушных сил ВСУ.
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