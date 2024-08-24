Обмен пленными в День Независимости: места "азовцам" не нашлось — "Редис"

Командир 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ, командир защитников "Азовстали" Денис "Редис" Прокопенко считает, что во время обмена военнопленными 24 августа был упущен драгоценный шанс вернуть из российской неволи домой хотя бы нескольких "азовцев".

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Легендарный командир "Азова" обратил внимание на то, что сегодняшним обменом Путин пытался "сохранить лицо", вернув захваченных на Курщине срочников, а ответственные за обмены с украинской стороны стремились "организовать к празднику медийную "победу".

“Места для пленных азовцев, которые уже более 2 лет ждут обещанные обмены, в этой формуле не нашлось. Несмотря на то, что в Украине существует колоссальный запрос от общества на возвращение тех, кто в 2022 году в Мариуполе сделал все, чтобы Украина вообще продлила существование и сегодня праздновала День Независимости, а не "день народного единства", — подчеркнул он.

Редис напомнил, что пленные россияне сами просили обменять их на "азовцев", а украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы.

“Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене снова нет ни одного азовца. Драгоценный шанс и время упущены”, — констатировал он.

Денис Прокопенко считает, что отсутствие "азовцев" среди обменянных пленных обесценивает те пафосные слова, которые были сказаны ко Дню Независимости, поскольку не было продемонстрировано благодарности тем, кто "спас украинскую независимость, в абсолютно безвыходной ситуации выполнив приказ" и до сих пор находится в российских тюрьмах.

“Этот тест на благодарность Украина сегодня провалила. Задание не выполнено. Следующая попытка будет стоить еще дороже”, — подытожил он.

Обмен пленными в День Независимости: видео

Напомним, в День Независимости Украины, 24 августа, произошел обширный обмен пленными с РФ. Президент Владимир Зеленский рассказал, что еще 115 наших защитников вернулись домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

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