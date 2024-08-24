Байден оптимістично привітав українців з Днем Незалежності

У суботу, 24 серпня, президент США Джо Байден привітав українців із Днем Незалежності, висловивши впевненість, що після того, як закінчиться розв’язана Росією війна, Україна залишиться "вільною, суверенною та незалежною країною".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши своє фото з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер наголосив, що “коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною” і “сьогодні це все ще вільна країна”.

“І закінчиться війна тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною”, - підсумував Джо Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден напередодні Дня Незалежності України заявив, що Сполучені Штати приготували подарунок – новий пакет військової допомоги.

Зеленський та Байден обговорили новий пакет допомоги

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