Научил Россию бить "шахедами" по Украине и координировал 20 атак: разоблачен иранский генерал

В 2022 году генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал во временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БПЛА.

Служба безопасности собрала доказательную базу на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббасу Муса, причастного к войне РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, он напрямую помогал командованию оккупационных группировок России проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотных летательных аппаратов.

Как свидетельствуют материалы производства, Корпус стражей Исламской революции в течение августа-сентября 2022 передал России по меньшей мере 1,5 тыс. боевых дронов типа Shahed-136 и Mohajer-6.

"Тогда же, в 2022 году, генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал в временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БПЛА", – говорится в сообщении.

Именно под его руководством на полигонах полуострова профильные подразделения вооруженных сил России прошли подготовку боевого применения полученных беспилотников.

В дальнейшем иранский генерал вместе с подчиненными инструкторами координировал действия российских окупантов по запускам Shahed-136 и Mohajer-6 по гражданской инфраструктуре Украины.

Только в течение сентября-октября 2022 года агрессор совершил не менее 20 серий массированных атак иранскими БПЛА по украинским объектам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности и прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили Шарифу Моласарее Аббасу Мусу о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за военные преступления против нашего государства.

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