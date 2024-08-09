Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360 — Reuters

Десятки российских военнослужащих учатся в Иране использовать систему баллистических ракет Fath-360 близкой дальности. Кроме того, в России ожидают неизбежной доставки сотен ракет со спутниковым наведением оружия для войны в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника в европейской разведке.

Представители российского министерства обороны подписали 13 декабря в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на Fath-360 и другую систему баллистических ракет, созданную государственной организацией аэрокосмической промышленности Ирана (AIO) под названием Ababil.

Ссылаясь на многочисленные конфиденциальные источники в разведке, официальные лица заявили, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, запускающей ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг. Один из источников сообщил, что "единственным последующим возможным" шагом после обучения будет фактическая доставка ракет в Россию.

Москва владеет собственными баллистическими ракетами, но поставки Fath-360 могут позволить России использовать больше своего арсенала для целей по линии фронта, используя при этом иранские боеголовки для целей на ближайшем расстоянии, сказал военный эксперт.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО и партнеры по G7 "готовы дать быстрый и строгий ответ, если Иран будет продвигать такие передачи".

Это означало бы драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Белый дом неоднократно предупреждал об углублении партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину”, — сказал спикер.

Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке заявило, что Исламская Республика наладила долгосрочное стратегическое партнерство с Россией в разных областях, включая военное сотрудничество.

"Тем не менее, с нравственной точки зрения Иран воздерживается от передачи любого оружия, включая ракеты, которая потенциально может быть использована в конфликте с Украиной до его завершения", — говорится в заявлении.

Белый дом отказался подтвердить, что Иран учит российских военных на Fath-360 или готовится отправить оружие в Россию для использования против Украины.

Два источника в разведке не назвали точных временных рамок ожидаемой доставки ракет Fath-360 в Россию, но сказали, что это будет в ближайшее время. Они не предоставили никакую разведывательную информацию о состоянии контракта.

Третий источник в разведке из другого европейского агентства сообщил, что оно также получило информацию о том, что Россия отправила солдат в Иран для обучения использованию иранских систем баллистических ракет, не предоставив дополнительных деталей.

Такое обучение является стандартной практикой для поставляемого в Россию иранского оружия, сообщил третий источник.

Высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Иран продал России ракеты и беспилотники, но не предоставил ракету Fath-360. Источник добавил, что законодательного запрета Тегерану продавать такое оружие России не было.

“Иран и Россия принимают участие во взаимных закупках частей и военного оборудования. То, как каждая страна будет использовать это оборудование является исключительно их решением", — сказал чиновник, добавив, что Иран не продавал оружие России для использования в войне в Украине.

В рамках военного сотрудничества официальные лица Ирана и России часто совершали поездки между двумя государствами, добавил чиновник.

Напомним, РФ углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, оказывающим России летальную помощь для войны против Украины.

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