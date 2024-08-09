Ребенок получил ранение из-за попадания дрона: последствия атаки РФ в Никопольском районе

В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе в пятиэтажку пострадал полуторагодовалый мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также легкие ранения получила 21-летняя женщина. После оказания необходимой медицинской помощи она продолжит лечение на дому.

Глава ОВА добавил, что в течение дня вражеским атакам подвергся не только райцентр, но и Мировская и Покровская общины.

"Агрессор терроризировал артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадала 50-летняя женщина. От пережитого будет приходить в себя дома. Возник пожар, который спасатели погасили", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены промышленное и коммунальное предприятия, больница, спортшкола, газопровод и линия электропередач. Также получили повреждения 3 многоквартирных и 4 частных дома.

Напомним, российские оккупанты нанесли прицельный удар по торговому центру в Константиновке. Уже известно о 14 погибших и 44 раненых. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами могут быть люди.

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