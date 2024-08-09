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Яблочный пирог для ленивых с одним яйцом на сковороде

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
1 мин
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Яблочный пирог для ленивых с одним яйцом на сковороде

Яблочный пирог

Простой, легкий рецепт яблочного пирога

Рецептов яблочных пирогов много, этот очень легкий и быстрый, готовится не в духовке, а на сковороде. И продуктов для него нужно очень мало.

Ингредиенты для ленивого яблочного пирога

  • яблоко – 2 шт,
  • вода – 20 мл,
  • сметана – 150 г,
  • масло для начинки – 30 г,
  • масло для теста – 50 г,
  • мука – 130 г,
  • корица – 10 г,
  • сахар – 10 г.,
  • лимонный сок.

Приготовление яблочного пирога

  • Яблоки порежьте ломтиками, кожуру можно не снимать. Закиньте яблоки на сковороду с растопленным маслом.
  • ,Добавьте водички, присыпьте сахаром, корицей, добавьте лимонный сок и минут 5 потушите до мягкости.
  • Отдельно приготовьте заливное тесто. Яйцо взбейте с сахаром венчиком до однородности.
  • Добавьте сметану комнатной температуры, растопленное масло, перемешайте венчиком.
  • Добавьте просеянную муку, тщательно перемешайте до однородности, лучше блендером. Если тесто густое, можно добавить молоко или воду.
  • Залейте тестом яблоки на сковороде, разровняйте.
  • Готовьте на небольшом огне 10-12 минут, тесто должно подняться.
  • Затем с помощью лопатки переверните пирог. жарьте вторую сторону на маленьком огне 5-7 минут.

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