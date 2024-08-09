Яблочный пирог для ленивых с одним яйцом на сковороде

Простой, легкий рецепт яблочного пирога
Рецептов яблочных пирогов много, этот очень легкий и быстрый, готовится не в духовке, а на сковороде. И продуктов для него нужно очень мало.
Ингредиенты для ленивого яблочного пирога
- яблоко – 2 шт,
- вода – 20 мл,
- сметана – 150 г,
- масло для начинки – 30 г,
- масло для теста – 50 г,
- мука – 130 г,
- корица – 10 г,
- сахар – 10 г.,
- лимонный сок.
Приготовление яблочного пирога
- Яблоки порежьте ломтиками, кожуру можно не снимать. Закиньте яблоки на сковороду с растопленным маслом.
- ,Добавьте водички, присыпьте сахаром, корицей, добавьте лимонный сок и минут 5 потушите до мягкости.
- Отдельно приготовьте заливное тесто. Яйцо взбейте с сахаром венчиком до однородности.
- Добавьте сметану комнатной температуры, растопленное масло, перемешайте венчиком.
- Добавьте просеянную муку, тщательно перемешайте до однородности, лучше блендером. Если тесто густое, можно добавить молоко или воду.
- Залейте тестом яблоки на сковороде, разровняйте.
- Готовьте на небольшом огне 10-12 минут, тесто должно подняться.
- Затем с помощью лопатки переверните пирог. жарьте вторую сторону на маленьком огне 5-7 минут.
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