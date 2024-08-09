Яблочный пирог для ленивых с одним яйцом на сковороде

Рецептов яблочных пирогов много, этот очень легкий и быстрый, готовится не в духовке, а на сковороде. И продуктов для него нужно очень мало.

Ингредиенты для ленивого яблочного пирога

яблоко – 2 шт,

вода – 20 мл,

сметана – 150 г,

масло для начинки – 30 г,

масло для теста – 50 г,

мука – 130 г,

корица – 10 г,

сахар – 10 г.,

лимонный сок.

Приготовление яблочного пирога

Яблоки порежьте ломтиками, кожуру можно не снимать. Закиньте яблоки на сковороду с растопленным маслом.

,Добавьте водички, присыпьте сахаром, корицей, добавьте лимонный сок и минут 5 потушите до мягкости.

Отдельно приготовьте заливное тесто. Яйцо взбейте с сахаром венчиком до однородности.

Добавьте сметану комнатной температуры, растопленное масло, перемешайте венчиком.

Добавьте просеянную муку, тщательно перемешайте до однородности, лучше блендером. Если тесто густое, можно добавить молоко или воду.

Залейте тестом яблоки на сковороде, разровняйте.

Готовьте на небольшом огне 10-12 минут, тесто должно подняться.

Затем с помощью лопатки переверните пирог. жарьте вторую сторону на маленьком огне 5-7 минут.

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