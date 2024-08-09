РФ атакувала Нікопольський район: через влучання дрона постраждала дитина

У Нікополі через влучання дрону-камікадзе у п'ятиповерхівку постраждав півторарічний хлопчик. Дитина госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також легкі поранення отримала 21-річна жінка. Після надання необхідної медичної допомоги вона продовжить лікування вдома.

Голова ОВА додав, що протягом дня ворожих атак зазнав не тільки райцентр, а й Мирівська та Покровська громади.

"Агресор тероризував артилерією і дронами-камікадзе. Постраждала 50-річна жінка. Від пережитого буде оговтуватися вдома. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені промислове і комунальне підприємства, лікарня, спортшкола, газогін і лінія електропередач. Також отримали ушкодження 3 багатоквартирні та 4 приватні будинки.

Нагадаємо, російські окупанти завдали прицільного удару по торговому центру в Костянтинівці. Відомо про вже 14 загиблих і 44 поранених. Рятувальна операція ще триває, адже під завалами можуть бути люди.

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