Иран, вероятно, откажется от атаки на Израиль - Politico

В Соединенных Штатах все еще ждут ответа на убийство лидера ХАМАС, однако Иран может вообще отказаться от атаки на Израиль.

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Об этом пишет издание Politico.

Журналисты пишут, что руководство США в последние дни работало по дипломатическим каналам. Вашингтон привлек своих союзников на Ближнем Востоке, чтобы добиться от Ирана отказа от атаки на Израиль.

Соединенные Штаты предупредили Тегеран, что самозванный обстрел Израиля лишь усугубит ситуацию в регионе и может привести к войне между странами.

Кроме того, США призвали Иран пересмотреть свою реакцию на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хания. Его гибель стала результатом срабатывания бомбы, взорванной дистанционно. Она, скорее всего, была заложена в доме заранее.

Издание пишет, что в Тегеране стали склоняться к той же версии, что и Вашингтон, хотя раньше все отрицали.

США через свои каналы передали руководству Ирана, что если взрыв был секретной спецоперацией Израиля, но не привел к гибели местных граждан, то Тегеран следует пересмотреть свою реакцию на это.

Чиновники все еще ждут возможной реакции Тегеран, но похоже в Иране пересмотрели свою позицию и не хотят дальнейшей эскалации.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон провел телефонный разговор с новым президентом Ирана.

Кроме того, мы также информировали, что "Железный купол" в Израиле может не выдержать новой атаки Ирана и "Хезболлы".

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