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Астрологический прогноз на 8 августа

Астрологический прогноз на 8 августа

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день нужно посвятить не только работе, но и составлению планов на будущее – в это время удастся определить именно те цели, над которыми сейчас нужно работать, и найти способы их достижения. 

Символ дня: Единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительно и, как правило, протекают без осложнений, особенно если вовремя приступить к их лечению. 

Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – квашеных огурцов, помидоров, капусты – они негативно отразятся на работе пищеварительного тракта. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными "корешками". 

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – делать привороты и отвороты. 

Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем. 

Табу дня: под запретом злоба и агрессия. 

Цитата дня: "Кто придает большое значение мнению людей, делает им слишком много чести" (Артур Шопенгауэр).

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