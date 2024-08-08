Астрологический прогноз на 8 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день нужно посвятить не только работе, но и составлению планов на будущее – в это время удастся определить именно те цели, над которыми сейчас нужно работать, и найти способы их достижения.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительно и, как правило, протекают без осложнений, особенно если вовремя приступить к их лечению.
Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – квашеных огурцов, помидоров, капусты – они негативно отразятся на работе пищеварительного тракта.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными "корешками".
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – делать привороты и отвороты.
Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем.
Табу дня: под запретом злоба и агрессия.
Цитата дня: "Кто придает большое значение мнению людей, делает им слишком много чести" (Артур Шопенгауэр).
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