Астрологический прогноз на 8 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день нужно посвятить не только работе, но и составлению планов на будущее – в это время удастся определить именно те цели, над которыми сейчас нужно работать, и найти способы их достижения.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительно и, как правило, протекают без осложнений, особенно если вовремя приступить к их лечению.

Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – квашеных огурцов, помидоров, капусты – они негативно отразятся на работе пищеварительного тракта.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными "корешками".

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – делать привороты и отвороты.

Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем.

Табу дня: под запретом злоба и агрессия.

Цитата дня: "Кто придает большое значение мнению людей, делает им слишком много чести" (Артур Шопенгауэр).

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