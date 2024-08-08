Кампания Харрис собрала $36 млн в сутки после объявления кандидата в вице-президенты

После объявления кандидатом в вице-президенты губернатора штата Миннесота Тима Волза кампания кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис собрала 36 млн долларов в сутки.

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Об этом сообщает The Hill.

Представители предвыборного штаба Харрис заявили, что это один из лучших дней за время сбора средств в поддержку кандидата. Также у Харрис сказали, что это собрание свидетельствует об энтузиазме среди демократов относительно выбора кандидата в вице-президенты.

Кампания Харрис смогла собрать более 200 млн долларов в неделю после того, как действующий глава Белого дома Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Кроме того, сообщается, что Камала Харрис на этой неделе проведет предвыборные мероприятия в так называемых "ключевых штатах" – Висконсин, Мичиган, Невада и Аризона.

Напомним, ранее сообщалось, что Харрис и Трамп имеют равные шансы на победу.

Кроме того, мы также информировали, что Харрис пойдет на дебаты на телеканал ABC, даже если Трамп не придет.

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