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Олимпиада-2024: все медалисты за 7 августа

Олимпиада-2024: все медалисты за 7 августа

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

В двенадцатый день соревнований был разыгран 21 комплект наград.

В среду, 7 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 21 комплект наград.

В этот день Украина пополнила свою медальную копилку одной наградой – Александр Хижняк завоевал "золото" боксерского турнира в весовой категории до 80 кг.

Смотрите список всех медалистов двенадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.

Все медалисты двенадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (7 августа)

Легкая атлетика (спортивная ходьба, марафон, эстафета):

  • 1. Испания
  • 2. Эквадор
  • 3. Австралия

Спортивное скалолазание (скорость, женщины):

  • 1. Александра Мирослав (Польша)
  • 2. Лицзюань Денг (Китай)
  • 3. Александра Калуцкая (Польша)

Парусный спорт (лазер, мужчины):

  • 1. Мэтт Верн (Австралия)
  • 2. Павлос Контидес (Кипр)
  • 3. Стефано Пешьера (Перу)

Парусный спорт (лазер, женщины):

  • 1. Марит Боумистер (Нидерланды)
  • 2. Анне-Мари Риндом (Дания)
  • 3. Лине Флем Гост (Норвегия)

Тяжелая атлетика (до 61 кг, мужчины):

  • 1. Фабин Ли (Китай)
  • 2. Тирапонг Силачай (Таиланд)
  • 3. Хэмптон Моррис (США)

Тяжелая атлетика (до 49 кг, женщины):

  • 1. Чжихой Хоу (Китай)
  • 2. Михаэла Камбей (Румыния)
  • 3. Сородчана Хамбао (Таиланд)

Скейтбординг (парк, мужчины):

  • 1. Киган Палмер (Австралия)
  • 2. Том Шаар (США)
  • 3. Акио Аугусто (Бразилия)

Велоспорт (велотрек, командная гонка преследования, мужчины):

  • 1. Австралия
  • 2. Великобритания
  • 3. Италия

Велоспорт (велотрек, командная гонка преследования, женщины):

  • 1. США
  • 2. Новая Зеландия
  • 3. Великобритания

Синхронное плавание (группы):

  • 1. Китай
  • 2. США
  • 3. Испания

Греко-римская борьба (до 77 кг, мужчины):

  • 1. Нао Кусака (Япония)
  • 2. Демеу Жадраев (Казахстан)
  • 3. Малхас Амоян (Армения)
  • 3. Акжол Махмудов (Кыргызстан)

Греко-римская борьба (до 97 кг, мужчины):

  • 1. Мохаммадхади Сарави (Иран)
  • 2. Артур Алексанян (Армения)
  • 3. Габриэль Росильо (Куба)
  • 3. Узур Джузупбеков (Кыргызстан)

Свободная борьба (до 50 кг, женщины):

  • 1. Сара Энн Хильдебрандт (США)
  • 2. Юснейлис Лопес (Куба)
  • 3. Цзици Фэн (Китай)
  • 3. Юи Сусаки (Япония)

Легкая атлетика (прыжки с шестом, женщины):

  • 1. Нина Кеннеди (Австралия)
  • 2. Кэти Мун (США)
  • 3. Алиша Ньюмен (Канада)

Легкая атлетика (метание диска, мужчины):

  • 1. Роудж Стона (Ямайка)
  • 2. Миколас Алекна (Литва)
  • 3. Мэттью Дэнни (Австралия)

Легкая атлетика (бег, 400 м, мужчины):

  • 1. Квинси Холл (США)
  • 2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания)
  • 3. Музалла Самуконга (Замбия)

Легкая атлетика (бег, 3000 м с препятствиями, мужчины):

  • 1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко)
  • 2. Кеннет Рукс (США)
  • 3. Абрахам Кибивот (Кения)

Тхэквондо (до 49 кг, женщины):

  • 1. Панипак Вонгпаттоннакит (Таиланд)
  • 2. Цин Го (Китай)
  • 3. Лена Стойкович (Хорватия)
  • 3. Мобина Нематзаде (Иран)

Тхэквондо (до 58 кг, мужчины):

  • 1. То Чжун-Пак (Южная Корея)
  • 2. Гашим Магомедов (Азербайджан)
  • 3. Сирьян Раве (Франция)
  • 3. Мохамед Джендуби (Тунис)

Бокс (до 63,5 кг, мужчины):

  • 1. Эрисланд Борхес (Куба)
  • 2. Софьян Умиа (Франция)
  • 3. Виат Сенфорд (Канада)
  • 3. Лаша Гурули (Грузия)

Бокс (до 80 кг, мужчины):

  • 1. Александр Хижняк (Украина)
  • 2. Нурбек Оралбай (Казахстан)
  • 3. Кристиан Пиналес (Доминикана)
  • 3. Арлен Лопес (Куба)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

После двенадцатого соревновательного дня Украина имеет восемь наград на ОИ-2024: три золотые, две серебряные и три бронзовые. "Сине-желтые" занимают 17-ю позицию в медальном зачете.

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