Олимпиада-2024: все медалисты за 7 августа

В двенадцатый день соревнований был разыгран 21 комплект наград.
В среду, 7 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 21 комплект наград.
В этот день Украина пополнила свою медальную копилку одной наградой – Александр Хижняк завоевал "золото" боксерского турнира в весовой категории до 80 кг.
Смотрите список всех медалистов двенадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.
Все медалисты двенадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (7 августа)
Легкая атлетика (спортивная ходьба, марафон, эстафета):
- 1. Испания
- 2. Эквадор
- 3. Австралия
Спортивное скалолазание (скорость, женщины):
- 1. Александра Мирослав (Польша)
- 2. Лицзюань Денг (Китай)
- 3. Александра Калуцкая (Польша)
Парусный спорт (лазер, мужчины):
- 1. Мэтт Верн (Австралия)
- 2. Павлос Контидес (Кипр)
- 3. Стефано Пешьера (Перу)
Парусный спорт (лазер, женщины):
- 1. Марит Боумистер (Нидерланды)
- 2. Анне-Мари Риндом (Дания)
- 3. Лине Флем Гост (Норвегия)
Тяжелая атлетика (до 61 кг, мужчины):
- 1. Фабин Ли (Китай)
- 2. Тирапонг Силачай (Таиланд)
- 3. Хэмптон Моррис (США)
Тяжелая атлетика (до 49 кг, женщины):
- 1. Чжихой Хоу (Китай)
- 2. Михаэла Камбей (Румыния)
- 3. Сородчана Хамбао (Таиланд)
Скейтбординг (парк, мужчины):
- 1. Киган Палмер (Австралия)
- 2. Том Шаар (США)
- 3. Акио Аугусто (Бразилия)
Велоспорт (велотрек, командная гонка преследования, мужчины):
- 1. Австралия
- 2. Великобритания
- 3. Италия
Велоспорт (велотрек, командная гонка преследования, женщины):
- 1. США
- 2. Новая Зеландия
- 3. Великобритания
Синхронное плавание (группы):
- 1. Китай
- 2. США
- 3. Испания
Греко-римская борьба (до 77 кг, мужчины):
- 1. Нао Кусака (Япония)
- 2. Демеу Жадраев (Казахстан)
- 3. Малхас Амоян (Армения)
- 3. Акжол Махмудов (Кыргызстан)
Греко-римская борьба (до 97 кг, мужчины):
- 1. Мохаммадхади Сарави (Иран)
- 2. Артур Алексанян (Армения)
- 3. Габриэль Росильо (Куба)
- 3. Узур Джузупбеков (Кыргызстан)
Свободная борьба (до 50 кг, женщины):
- 1. Сара Энн Хильдебрандт (США)
- 2. Юснейлис Лопес (Куба)
- 3. Цзици Фэн (Китай)
- 3. Юи Сусаки (Япония)
Легкая атлетика (прыжки с шестом, женщины):
- 1. Нина Кеннеди (Австралия)
- 2. Кэти Мун (США)
- 3. Алиша Ньюмен (Канада)
Легкая атлетика (метание диска, мужчины):
- 1. Роудж Стона (Ямайка)
- 2. Миколас Алекна (Литва)
- 3. Мэттью Дэнни (Австралия)
Легкая атлетика (бег, 400 м, мужчины):
- 1. Квинси Холл (США)
- 2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания)
- 3. Музалла Самуконга (Замбия)
Легкая атлетика (бег, 3000 м с препятствиями, мужчины):
- 1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко)
- 2. Кеннет Рукс (США)
- 3. Абрахам Кибивот (Кения)
Тхэквондо (до 49 кг, женщины):
- 1. Панипак Вонгпаттоннакит (Таиланд)
- 2. Цин Го (Китай)
- 3. Лена Стойкович (Хорватия)
- 3. Мобина Нематзаде (Иран)
Тхэквондо (до 58 кг, мужчины):
- 1. То Чжун-Пак (Южная Корея)
- 2. Гашим Магомедов (Азербайджан)
- 3. Сирьян Раве (Франция)
- 3. Мохамед Джендуби (Тунис)
Бокс (до 63,5 кг, мужчины):
- 1. Эрисланд Борхес (Куба)
- 2. Софьян Умиа (Франция)
- 3. Виат Сенфорд (Канада)
- 3. Лаша Гурули (Грузия)
Бокс (до 80 кг, мужчины):
- 1. Александр Хижняк (Украина)
- 2. Нурбек Оралбай (Казахстан)
- 3. Кристиан Пиналес (Доминикана)
- 3. Арлен Лопес (Куба)
Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.
Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.
После двенадцатого соревновательного дня Украина имеет восемь наград на ОИ-2024: три золотые, две серебряные и три бронзовые. "Сине-желтые" занимают 17-ю позицию в медальном зачете.
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