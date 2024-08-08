Олимпиада-2024: все медалисты за 7 августа

В двенадцатый день соревнований был разыгран 21 комплект наград.

В среду, 7 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 21 комплект наград.

В этот день Украина пополнила свою медальную копилку одной наградой – Александр Хижняк завоевал "золото" боксерского турнира в весовой категории до 80 кг.

Смотрите список всех медалистов двенадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.

Все медалисты двенадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (7 августа)

Легкая атлетика (спортивная ходьба, марафон, эстафета):

1. Испания

2. Эквадор

3. Австралия

Спортивное скалолазание (скорость, женщины):

1. Александра Мирослав (Польша)

2. Лицзюань Денг (Китай)

3. Александра Калуцкая (Польша)

Парусный спорт (лазер, мужчины):

1. Мэтт Верн (Австралия)

2. Павлос Контидес (Кипр)

3. Стефано Пешьера (Перу)

Парусный спорт (лазер, женщины):

1. Марит Боумистер (Нидерланды)

2. Анне-Мари Риндом (Дания)

3. Лине Флем Гост (Норвегия)

Тяжелая атлетика (до 61 кг, мужчины):

1. Фабин Ли (Китай)

2. Тирапонг Силачай (Таиланд)

3. Хэмптон Моррис (США)

Тяжелая атлетика (до 49 кг, женщины):

1. Чжихой Хоу (Китай)

2. Михаэла Камбей (Румыния)

3. Сородчана Хамбао (Таиланд)

Скейтбординг (парк, мужчины):

1. Киган Палмер (Австралия)

2. Том Шаар (США)

3. Акио Аугусто (Бразилия)

Велоспорт (велотрек, командная гонка преследования, мужчины):

1. Австралия

2. Великобритания

3. Италия

Велоспорт (велотрек, командная гонка преследования, женщины):

1. США

2. Новая Зеландия

3. Великобритания

Синхронное плавание (группы):

1. Китай

2. США

3. Испания

Греко-римская борьба (до 77 кг, мужчины):

1. Нао Кусака (Япония)

2. Демеу Жадраев (Казахстан)

3. Малхас Амоян (Армения)

3. Акжол Махмудов (Кыргызстан)

Греко-римская борьба (до 97 кг, мужчины):

1. Мохаммадхади Сарави (Иран)

2. Артур Алексанян (Армения)

3. Габриэль Росильо (Куба)

3. Узур Джузупбеков (Кыргызстан)

Свободная борьба (до 50 кг, женщины):

1. Сара Энн Хильдебрандт (США)

2. Юснейлис Лопес (Куба)

3. Цзици Фэн (Китай)

3. Юи Сусаки (Япония)

Легкая атлетика (прыжки с шестом, женщины):

1. Нина Кеннеди (Австралия)

2. Кэти Мун (США)

3. Алиша Ньюмен (Канада)

Легкая атлетика (метание диска, мужчины):

1. Роудж Стона (Ямайка)

2. Миколас Алекна (Литва)

3. Мэттью Дэнни (Австралия)

Легкая атлетика (бег, 400 м, мужчины):

1. Квинси Холл (США)

2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания)

3. Музалла Самуконга (Замбия)

Легкая атлетика (бег, 3000 м с препятствиями, мужчины):

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко)

2. Кеннет Рукс (США)

3. Абрахам Кибивот (Кения)

Тхэквондо (до 49 кг, женщины):

1. Панипак Вонгпаттоннакит (Таиланд)

2. Цин Го (Китай)

3. Лена Стойкович (Хорватия)

3. Мобина Нематзаде (Иран)

Тхэквондо (до 58 кг, мужчины):

1. То Чжун-Пак (Южная Корея)

2. Гашим Магомедов (Азербайджан)

3. Сирьян Раве (Франция)

3. Мохамед Джендуби (Тунис)

Бокс (до 63,5 кг, мужчины):

1. Эрисланд Борхес (Куба)

2. Софьян Умиа (Франция)

3. Виат Сенфорд (Канада)

3. Лаша Гурули (Грузия)

Бокс (до 80 кг, мужчины):

1. Александр Хижняк (Украина)

2. Нурбек Оралбай (Казахстан)

3. Кристиан Пиналес (Доминикана)

3. Арлен Лопес (Куба)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

После двенадцатого соревновательного дня Украина имеет восемь наград на ОИ-2024: три золотые, две серебряные и три бронзовые. "Сине-желтые" занимают 17-ю позицию в медальном зачете.

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