Олімпіада-2024: усі медалісти за 7 серпня

У дванадцятий день змагань було розіграно 21 комплект нагород.

У середу, 7 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 21 комплект нагород.

Цього дня Україна поповнила свою медальну скарбничку однією нагородою – Олександр Хижняк здобув "золото" боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг.

Дивіться список усіх медалістів дванадцятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти дванадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (7 серпня)

Легка атлетика (спортивна ходьба, марафон, естафета):

1. Іспанія

2. Еквадор

3. Австралія

Спортивне скелелазіння (швидкість, жінки):

1. Александра Мірослав (Польща)

2. Ліцзюань Денг (Китай)

3. Александра Калуцька (Польща)

Вітрильний спорт (лазер, чоловіки):

1. Метт Верн (Австралія)

2. Павлос Контідес (Кіпр)

3. Стефано Пеш’єра (Перу)

Вітрильний спорт (лазер, жінки):

1. Маріт Боумістер (Нідерланди)

2. Анне-Марі Ріндом (Данія)

3. Ліне Флем Гост (Норвегія)

Важка атлетика (до 61 кг, чоловіки):

1. Фабін Лі (Китай)

2. Тірапонг Сілачай (Тайланд)

3. Хемптон Морріс (США)

Важка атлетика (до 49 кг, жінки):

1. Чжихой Хоу (Китай)

2. Міхаела Камбей (Румунія)

3. Суродчана Хамбао (Тайланд)

Скейтбординг (парк, чоловіки):

1. Кіган Палмер (Австралія)

2. Том Шаар (США)

3. Акіо Аугусто (Бразилія)

Велоспорт (велотрек, командна гонка переслідування, чоловіки):

1. Австралія

2. Велика Британія

3. Італія

Велоспорт (велотрек, командна гонка переслідування, жінки):

1. США

2. Нова Зеландія

3. Велика Британія

Синхронне плавання (групи):

1. Китай

2. США

3. Іспанія

Греко-римська боротьба (до 77 кг, чоловіки):

1. Нао Кусака (Японія)

2. Демеу Жадраєв (Казахстан)

3. Малхас Амоян (Вірменія)

3. Акжол Махмудов (Киргизстан)

Греко-римська боротьба (до 97 кг, чоловіки):

1. Мохаммадхаді Сараві (Іран)

2. Артур Алексанян (Вірменія)

3. Габріель Росільо (Куба)

3. Узур Джузупбеков (Киргизстан)

Вільна боротьба (до 50 кг, жінки):

1. Сара Енн Гільдебрандт (США)

2. Юснейліс Лопес (Куба)

3. Цзиці Фен (Китай)

3. Юї Сусакі (Японія)

Легка атлетика (стрибки з жердиною, жінки):

1. Ніна Кеннеді (Австралія)

2. Кеті Мун (США)

3. Аліша Ньюмен (Канада)

Легка атлетика (метання диску, чоловіки):

1. Роудж Стона (Ямайка)

2. Міколас Алекна (Литва)

3. Меттью Денні (Австралія)

Легка атлетика (біг, 400 м, чоловіки):

1. Квінсі Холл (США)

2. Меттью Хадсон-Сміт (Велика Британія)

3. Музала Самуконга (Замбія)

Легка атлетика (біг, 3000 м з перешкодами, чоловіки):

1. Суф'ян Ель-Баккалі (Марокко)

2. Кеннет Рукс (США)

3. Абрахам Кібівот (Кенія)

Тхеквондо (до 49 кг, жінки):

1. Паніпак Вонгпаттанакіт (Тайланд)

2. Цин Го (Китай)

3. Лена Стойкович (Хорватія)

3. Мобіна Нематзаде (Іран)

Тхеквондо (до 58 кг, чоловіки):

1. Те Чжун-Пак (Південна Корея)

2. Гашим Магомедов (Азербайджан)

3. Сір’ян Раве (Франція)

3. Мохамед Джендубі (Туніс)

Бокс (до 63,5 кг, чоловіки):

1. Ерісланді Борхес (Куба)

2. Соф'ян Уміа (Франція)

3. Віятт Сенфорд (Канада)

3. Лаша Гурулі (Грузія)

Бокс (до 80 кг, чоловіки):

1. Олександр Хижняк (Україна)

2. Нурбек Оралбай (Казахстан)

3. Крістіан Піналес (Домінікана)

3. Арлен Лопес (Куба)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після дванадцятого змагального дня Україна має вісім нагород на ОІ-2024: три золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 17-ту позицію в медальному заліку.

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