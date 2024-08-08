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Олімпіада-2024: усі медалісти за 7 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 7 серпня

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

У дванадцятий день змагань було розіграно 21 комплект нагород.

У середу, 7 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 21 комплект нагород.

Цього дня Україна поповнила свою медальну скарбничку однією нагородою – Олександр Хижняк здобув "золото" боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг.

Дивіться список усіх медалістів дванадцятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти дванадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (7 серпня)

Легка атлетика (спортивна ходьба, марафон, естафета):

  • 1. Іспанія
  • 2. Еквадор
  • 3. Австралія

Спортивне скелелазіння (швидкість, жінки):

  • 1. Александра Мірослав (Польща)
  • 2. Ліцзюань Денг (Китай)
  • 3. Александра Калуцька (Польща)

Вітрильний спорт (лазер, чоловіки):

  • 1. Метт Верн (Австралія)
  • 2. Павлос Контідес (Кіпр)
  • 3. Стефано Пеш’єра (Перу)

Вітрильний спорт (лазер, жінки):

  • 1. Маріт Боумістер (Нідерланди)
  • 2. Анне-Марі Ріндом (Данія)
  • 3. Ліне Флем Гост (Норвегія)

Важка атлетика (до 61 кг, чоловіки):

  • 1. Фабін Лі (Китай)
  • 2. Тірапонг Сілачай (Тайланд)
  • 3. Хемптон Морріс (США)

Важка атлетика (до 49 кг, жінки):

  • 1. Чжихой Хоу (Китай)
  • 2. Міхаела Камбей (Румунія)
  • 3. Суродчана Хамбао (Тайланд)

Скейтбординг (парк, чоловіки):

  • 1. Кіган Палмер (Австралія)
  • 2. Том Шаар (США)
  • 3. Акіо Аугусто (Бразилія)

Велоспорт (велотрек, командна гонка переслідування, чоловіки):

  • 1. Австралія
  • 2. Велика Британія
  • 3. Італія

Велоспорт (велотрек, командна гонка переслідування, жінки):

  • 1. США
  • 2. Нова Зеландія
  • 3. Велика Британія

Синхронне плавання (групи):

  • 1. Китай
  • 2. США
  • 3. Іспанія

Греко-римська боротьба (до 77 кг, чоловіки):

  • 1. Нао Кусака (Японія)
  • 2. Демеу Жадраєв (Казахстан)
  • 3. Малхас Амоян (Вірменія)
  • 3. Акжол Махмудов (Киргизстан)

Греко-римська боротьба (до 97 кг, чоловіки):

  • 1. Мохаммадхаді Сараві (Іран)
  • 2. Артур Алексанян (Вірменія)
  • 3. Габріель Росільо (Куба)
  • 3. Узур Джузупбеков (Киргизстан)

Вільна боротьба (до 50 кг, жінки):

  • 1. Сара Енн Гільдебрандт (США)
  • 2. Юснейліс Лопес (Куба)
  • 3. Цзиці Фен (Китай)
  • 3. Юї Сусакі (Японія)

Легка атлетика (стрибки з жердиною, жінки):

  • 1. Ніна Кеннеді (Австралія)
  • 2. Кеті Мун (США)
  • 3. Аліша Ньюмен (Канада)

Легка атлетика (метання диску, чоловіки):

  • 1. Роудж Стона (Ямайка)
  • 2. Міколас Алекна (Литва)
  • 3. Меттью Денні (Австралія)

Легка атлетика (біг, 400 м, чоловіки):

  • 1. Квінсі Холл (США)
  • 2. Меттью Хадсон-Сміт (Велика Британія)
  • 3. Музала Самуконга (Замбія)

Легка атлетика (біг, 3000 м з перешкодами, чоловіки):

  • 1. Суф'ян Ель-Баккалі (Марокко)
  • 2. Кеннет Рукс (США)
  • 3. Абрахам Кібівот (Кенія)

Тхеквондо (до 49 кг, жінки):

  • 1. Паніпак Вонгпаттанакіт (Тайланд)
  • 2. Цин Го (Китай)
  • 3. Лена Стойкович (Хорватія)
  • 3. Мобіна Нематзаде (Іран)

Тхеквондо (до 58 кг, чоловіки):

  • 1. Те Чжун-Пак (Південна Корея)
  • 2. Гашим Магомедов (Азербайджан)
  • 3. Сір’ян Раве (Франція)
  • 3. Мохамед Джендубі (Туніс)

Бокс (до 63,5 кг, чоловіки):

  • 1. Ерісланді Борхес (Куба)
  • 2. Соф'ян Уміа (Франція)
  • 3. Віятт Сенфорд (Канада)
  • 3. Лаша Гурулі (Грузія)

Бокс (до 80 кг, чоловіки):

  • 1. Олександр Хижняк (Україна)
  • 2. Нурбек Оралбай (Казахстан)
  • 3. Крістіан Піналес (Домінікана)
  • 3. Арлен Лопес (Куба)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після дванадцятого змагального дня Україна має вісім нагород на ОІ-2024: три золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 17-ту позицію в медальному заліку.

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