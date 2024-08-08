Олімпіада-2024: усі медалісти за 7 серпня

У дванадцятий день змагань було розіграно 21 комплект нагород.
У середу, 7 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 21 комплект нагород.
Цього дня Україна поповнила свою медальну скарбничку однією нагородою – Олександр Хижняк здобув "золото" боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг.
Дивіться список усіх медалістів дванадцятого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти дванадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (7 серпня)
Легка атлетика (спортивна ходьба, марафон, естафета):
- 1. Іспанія
- 2. Еквадор
- 3. Австралія
Спортивне скелелазіння (швидкість, жінки):
- 1. Александра Мірослав (Польща)
- 2. Ліцзюань Денг (Китай)
- 3. Александра Калуцька (Польща)
Вітрильний спорт (лазер, чоловіки):
- 1. Метт Верн (Австралія)
- 2. Павлос Контідес (Кіпр)
- 3. Стефано Пеш’єра (Перу)
Вітрильний спорт (лазер, жінки):
- 1. Маріт Боумістер (Нідерланди)
- 2. Анне-Марі Ріндом (Данія)
- 3. Ліне Флем Гост (Норвегія)
Важка атлетика (до 61 кг, чоловіки):
- 1. Фабін Лі (Китай)
- 2. Тірапонг Сілачай (Тайланд)
- 3. Хемптон Морріс (США)
Важка атлетика (до 49 кг, жінки):
- 1. Чжихой Хоу (Китай)
- 2. Міхаела Камбей (Румунія)
- 3. Суродчана Хамбао (Тайланд)
Скейтбординг (парк, чоловіки):
- 1. Кіган Палмер (Австралія)
- 2. Том Шаар (США)
- 3. Акіо Аугусто (Бразилія)
Велоспорт (велотрек, командна гонка переслідування, чоловіки):
- 1. Австралія
- 2. Велика Британія
- 3. Італія
Велоспорт (велотрек, командна гонка переслідування, жінки):
- 1. США
- 2. Нова Зеландія
- 3. Велика Британія
Синхронне плавання (групи):
- 1. Китай
- 2. США
- 3. Іспанія
Греко-римська боротьба (до 77 кг, чоловіки):
- 1. Нао Кусака (Японія)
- 2. Демеу Жадраєв (Казахстан)
- 3. Малхас Амоян (Вірменія)
- 3. Акжол Махмудов (Киргизстан)
Греко-римська боротьба (до 97 кг, чоловіки):
- 1. Мохаммадхаді Сараві (Іран)
- 2. Артур Алексанян (Вірменія)
- 3. Габріель Росільо (Куба)
- 3. Узур Джузупбеков (Киргизстан)
Вільна боротьба (до 50 кг, жінки):
- 1. Сара Енн Гільдебрандт (США)
- 2. Юснейліс Лопес (Куба)
- 3. Цзиці Фен (Китай)
- 3. Юї Сусакі (Японія)
Легка атлетика (стрибки з жердиною, жінки):
- 1. Ніна Кеннеді (Австралія)
- 2. Кеті Мун (США)
- 3. Аліша Ньюмен (Канада)
Легка атлетика (метання диску, чоловіки):
- 1. Роудж Стона (Ямайка)
- 2. Міколас Алекна (Литва)
- 3. Меттью Денні (Австралія)
Легка атлетика (біг, 400 м, чоловіки):
- 1. Квінсі Холл (США)
- 2. Меттью Хадсон-Сміт (Велика Британія)
- 3. Музала Самуконга (Замбія)
Легка атлетика (біг, 3000 м з перешкодами, чоловіки):
- 1. Суф'ян Ель-Баккалі (Марокко)
- 2. Кеннет Рукс (США)
- 3. Абрахам Кібівот (Кенія)
Тхеквондо (до 49 кг, жінки):
- 1. Паніпак Вонгпаттанакіт (Тайланд)
- 2. Цин Го (Китай)
- 3. Лена Стойкович (Хорватія)
- 3. Мобіна Нематзаде (Іран)
Тхеквондо (до 58 кг, чоловіки):
- 1. Те Чжун-Пак (Південна Корея)
- 2. Гашим Магомедов (Азербайджан)
- 3. Сір’ян Раве (Франція)
- 3. Мохамед Джендубі (Туніс)
Бокс (до 63,5 кг, чоловіки):
- 1. Ерісланді Борхес (Куба)
- 2. Соф'ян Уміа (Франція)
- 3. Віятт Сенфорд (Канада)
- 3. Лаша Гурулі (Грузія)
Бокс (до 80 кг, чоловіки):
- 1. Олександр Хижняк (Україна)
- 2. Нурбек Оралбай (Казахстан)
- 3. Крістіан Піналес (Домінікана)
- 3. Арлен Лопес (Куба)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Після дванадцятого змагального дня Україна має вісім нагород на ОІ-2024: три золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 17-ту позицію в медальному заліку.
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