Гарантував медаль: український борець вийшов до фіналу на Олімпіаді-2024

Парвіз Насібов пробився до сутички за "золото".

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вийшов до фіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У півфіналі 25-річний українець (вага до 67 кг) переміг азербайджанця Хасрата Джафарова, який є першим сіяним, а також срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу, дворазовим чемпіоном Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3, але саме представник України пройшов до фіналу завдяки тому, що останнім виконав активну дію.

За "золото" Парвіз побореться проти іранця Саїда Есмаїлі Лейвесі. Фінальна сутичка відбудеться у четвер, 8 серпня.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Насібов переміг четвертого сіяного серба Мате Немеша (3:2). В 1/4 фіналу Парвіз переміг п'ятого сіяного Амантура Ісмаїлова з Киргизстану (7:6).

Насібов – срібний призер Олімпіади-2020 у Токіо та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2023, 2024).

Додамо, що ще один український борець греко-римського стилю Жан Беленюк програв у півфіналі Олімпіади-2024 та 8 серпня проведе поєдинок за бронзову нагороду.

Також сьогодні, 7 серпня, Оксана Лівач у вільній боротьбі позмагається за "бронзу". Суперницею українки у медальній сутичці стане японка Юї Сусакі, яка є чинною олімпійською чемпіонкою. Початок – о 22:20 за київським часом.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 19-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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