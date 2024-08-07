Беленюк​​​​​​​ програв у півфіналі Олімпіади-2024 та побореться за "бронзу"

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк не зумів вийти до фіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У півфіналі 33-річний українець (вага до 87 кг) поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3, але завдяки останній активній дії до фіналу пробився представник Ірану, а Жан у четвер, 8 серпня, змагатиметься за бронзову нагороду.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Беленюк переміг китайця Хайтао Цяня (7:1), а потім у чвертьфіналі здолав казахстанця Нурсултана Турсинова (7:3).

Таким чином, Беленюк склав повноваження чинного олімпійського чемпіона. На Іграх-2020 у Токіо він здобув "золото", а в Ріо-2016 виграв "срібло".

Додамо, що раніше ще один український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вийшов до фіналу на Олімпіаді-2024.

Також сьогодні, 7 серпня, Оксана Лівач у вільній боротьбі позмагається за "бронзу". Суперницею українки у медальній сутичці стане японка Юї Сусакі, яка є чинною олімпійською чемпіонкою. Початок – о 22:20 за київським часом.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 19-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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