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В Сумской области прогремело 79 взрывов

В Сумской области прогремело 79 взрывов

Россияне обстреляли Сумскую область

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 79 взрывов. Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шосткинская, Середино-Будская общины.

  • Краснопольское общество: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Сумская община: совершены авиаудары КАБ (3 взрыва). Получил ранение 1 местный житель.
  • Юношеское общество: зафиксирован авиаудар КАБ (9 взрывов). В результате авиаударов погибли 2 гражданских лица: местный житель и ребенок 6 лет. Кроме того, получил множественные травмы местный житель. Также враг ударил из артиллерии (3 взрыва).
  • Эсманьская община: 28 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Новослободская община: были минометные обстрелы (4 взрыва).
  • Хотинская община: нанесен авиаудар КАБ (3 взрыва) по территории общины. Получили взрывные ранения 4 гражданских лица.
  • Середино-будская община: враг ударил из минометов (2 взрыва).
  • Великописаревское общество: были обстрелы из гранатомета (6 взрывов) и миномета (4 взрыва) и удары FPV-дронов (3 взрыва).
  • Белопольское общество: зафиксирована атака FPV-дронов (4 взрыва) и авиаудар КАБ (3 взрыва).
  • Миропольское общество: россияне нанесли авиаудар КАБ (3 взрыва).
  • Шосткинская община: совершен авиаудар КАБ.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне утром обстреляли Константиновку.

Кроме того, мы также информировали, что в Одессе раздался взрыв.

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