На Сумщині пролунало 79 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
- Сумська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи). Отримав поранення 1 місцевий мешканець.
- Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (9 вибухів). Внаслідок авіаударів загинули 2 цивільні особи: місцевий житель та дитина 6 років. Крім того, отримав множинні травми місцевий мешканець. Також ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
- Есманьська громада: 28 мін скинули росіяни на територію громади.
- Новослобідська громада: були мінометні обстріли (4 вибухи).
- Хотінська громада: нанесено авіаудар КАБ (3 вибухи) по території громади. Отримали вибухові поранення 4 цивільні особи.
- Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи).
- Великописарівська громада: були обстріли з гранатомета (6 вибухів) та міномету (4 вибухи) та удари FPV-дронів (3 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (4 вибухи) та авіаудар КАБ (3 вибухи).
- Миропільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи).
- Шосткинська громада: здійснено авіаудар КАБ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни зранку обстріляли Костянтинівку.
Крім того, ми також інформували, що в Одесі пролунав вибух.
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