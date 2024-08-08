На Сумщині пролунало 79 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Сумська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи). Отримав поранення 1 місцевий мешканець.

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (9 вибухів). Внаслідок авіаударів загинули 2 цивільні особи: місцевий житель та дитина 6 років. Крім того, отримав множинні травми місцевий мешканець. Також ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).

Есманьська громада: 28 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: були мінометні обстріли (4 вибухи).

Хотінська громада: нанесено авіаудар КАБ (3 вибухи) по території громади. Отримали вибухові поранення 4 цивільні особи.

Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи).

Великописарівська громада: були обстріли з гранатомета (6 вибухів) та міномету (4 вибухи) та удари FPV-дронів (3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (4 вибухи) та авіаудар КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи).

Шосткинська громада: здійснено авіаудар КАБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни зранку обстріляли Костянтинівку.

Крім того, ми також інформували, що в Одесі пролунав вибух.

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