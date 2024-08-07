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На Хмельниччині пролунали вибухи — ЗМІ

На Хмельниччині пролунали вибухи — ЗМІ

На Хмельниччині пролунали вибухи. Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

У області оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

У Хмельницькій області в ніч проти 7 серпня пролунала серія вибухів.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о пів на третю ночі.

Через кілька хвилин було чути нові вибухи.

"У Хмельницькому повторні звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 7 серпня пролунала серія вибухів.

Крім того, ми також інформували, що на Донеччині пролунала серія вибухів.

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