На Хмельниччині пролунали вибухи — ЗМІ

У області оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
У Хмельницькій області в ніч проти 7 серпня пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о пів на третю ночі.
Через кілька хвилин було чути нові вибухи.
"У Хмельницькому повторні звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 7 серпня пролунала серія вибухів.
Крім того, ми також інформували, що на Донеччині пролунала серія вибухів.
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