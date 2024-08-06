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У Харкові стався вибух: РФ вдарила ракетою в центр міста

У Харкові стався вибух: РФ вдарила ракетою в центр міста

Фото: Associated Press

У місті є "приліт".

У вівторок зранку, 6 серпня, у Харкові стався вибух. Від 06:45 у Харківській області лунають сирени.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Вибух у Харкові", - лаконічно поінформував чиновник. 

Міський голова Ігор Терехов вибух підтвердив і попередив, що обстріл росіян може тривати надалі. З його слів, внаслідок ракетного удару по центру міста постраждала будівля поліклініки. З його слів, інформації щодо поранених та руйнування уточнюється.

"Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа", - йдеться у повідомленні мера.

Згодом голова ОВА додав, що внаслідок "прильоту" пошкоджено цивільну інфраструктуру. Наразі відомо, що до медиків звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Втім, під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що зранку 6 серпня також у Сумах пролунали вибухиНа Сумщині оголошено повітряну тривогу о 09:40. Офіційних коментарів від місцевої влади наразі немає. 

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