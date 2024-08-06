У Сумах пролунали вибухи

В регіоні лунали сирени.
У вівторок, 6 серпня, у Сумах було чутно звук вибуху. На Сумщині оголошено повітряну тривогу о 09:40.
Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.
"У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні "Суспільного".
Згодом стало відомо про ще один вибух в місті.
Зауважимо, що Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Нагадаємо, цієї ночі у Хмельницькій області сталися вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні спрацювали сили ППО.
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