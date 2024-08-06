Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Сумах пролунали вибухи

У Сумах пролунали вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

В регіоні лунали сирени.

У вівторок, 6 серпня, у Сумах було чутно звук вибуху. На Сумщині оголошено повітряну тривогу о 09:40.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні "Суспільного". 

Згодом стало відомо про ще один вибух в місті. 

Зауважимо, що Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Нагадаємо, цієї ночі у Хмельницькій області сталися вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні спрацювали сили ППО. 

Читайте також: 

Бої точаться уздовж всієї лінії фронту! Більше півтори сотні зіткнень!

Бої точаться уздовж всієї лінії фронту! Більше півтори сотні зіткнень!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація