У Сумах пролунали вибухи

У вівторок, 6 серпня, у Сумах було чутно звук вибуху. На Сумщині оголошено повітряну тривогу о 09:40.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Згодом стало відомо про ще один вибух в місті.

Зауважимо, що Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Нагадаємо, цієї ночі у Хмельницькій області сталися вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні спрацювали сили ППО.

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