Експерт прогнозує отримання Україною винищувачів F-35

Україна може розраховувати на отримання винищувачів F-35 після того, як їй передадуть літаки F-16.

Таку думку висловив в етері Еспресо Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Якщо говорити про 128 літаків, які нам потрібно, то не виключено, що це можуть бути не тільки винищувачі F-16. Зокрема, Mirage-2000/5, а також Grippen”, - сказав він.

Рябих зазначив, що Україна планує переозброюватися на західні літаки, і поступово отримуватиме технології для їх обслуговування та виробництва необхідних компонентів.

За словами експерта, Повітряні сили України з часом перейдуть на єдиний тип літака, ймовірно, це буде винищувач 5-го покоління F-35. Він упевнений, що Україна в майбутньому отримає літаки F-35, оскільки питання літаків стосується не тактики, а стратегії. Якщо Україна вже отримала F-16, то її пілоти будуть поступово освоювати інші західні літаки. Завдяки геополітичному положенню України, вона продовжить отримувати новітню західну зброю.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що навіть після отримання Україною першої партії винищувачів F-16 від західних партнерів позиція США щодо завдання ударів по території Росії залишається незмінною.

Читайте також:

У США розбився новий винищувач F-35 (фото)

Американські винищувачі F-35 сертифікували для несення ядерної зброї

Американський винищувач F-35 впав у море під час спроби приземлитися на авіаносець