Американський винищувач F-35 впав у море при спробі приземлитися на авіаносець

Американський винищувач F-35 впав у море при спробі приземлитися на авіаносець

Пілот винищувача катапультувався.

Американський винищувач F-35 впав у Південнокитайському морі під час спроби здійснити посадку на авіаносець ВМС США Carl Vinson.

Внаслідок інциденту семеро моряків постраждали.

Про це повідомляє пресслужба американського Тихоокеанського флоту на своєму сайті.

"F-35 зазнав невдачі при посадці на палубу під час планової операції авіаносця Carl Vinson у Південнокитайському морі 24 січня 2022 року. Усього постраждали семеро моряків", — йдеться у повідомленні.

Троє з постраждалих моряків доставлено до лікарні на Філіппіни.

Пілот винищувача катапультувався. Його стан стабільний.

F-35 вважається однією з найдорожчих систем озброєння історії. Літаки F-35 використовуються американською армією протягом останніх п'яти років. Одна з модифікацій літака здатна виконувати вертикальну посадку та злітати з мінімальної дистанції. Винищувач прийняли на озброєння 11 країн, а Ізраїль уже використав його у бойових умовах.

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