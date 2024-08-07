Бойовики ХАМАС обрали собі нового лідера

Новий ватажок бойовиків був "архітектором" нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Терористичне угруповання ХАМАС оголосило своїм новим лідером Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, який був ліквідований у столиці Ірану.

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Про це інформує The Times of Israel.

Видання повідомляє, що новий ватажок бойовиків був "архітектором нападу" 7 жовтня на Ізраїль, коли було вбито близько 1200 осіб і 251 взято в заручники.

За даними ЗМІ він наразі переховується на території Сектора Гази.

Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа з 2017 року, а тепер очолив політичне крило угруповання.

61-річний Сінвар був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, його вважали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КВІР може бути причетний до ліквідації лідера ХАМАС.

Крім того, ми також інформували, що Ізраїль оголосив про ліквідацію командира бойового крила ХАМАСу.

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