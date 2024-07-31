Іран анонсував помсту Ізраїлю за вбивство Ісмаїла Ханії - ЗМІ

Вищий орган безпеки Ірану зібрався, щоб визначити стратегію у відповідь на смерть Ханії.

Іран планує провести так звану “спецоперацію” проти Ізраїлю. Таким чином вони хочуть “помститися” за ліквідацію лідера угруповання “Хамас” Ісмаїла Ханії.

Про це заявив представник Ірану в ООН Саїд Іравані, якого цитує Iran Observer.

“Відповіддю на вбивство буде фактично більш жорстка спецоперація, спрямована на те, щоб вселити глибокий жаль у злочинця”, – заявив представник Ірану в ООН

Водночас Reuters пише, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль дав підстави для “жорстокого покарання для себе”, і обов'язком Тегерана є помститися за смерть лідера ХАМАС, оскільки це сталося в іранській столиці.

Джерела Reuters повідомили, що вищий орган безпеки Ірану зібрався, щоб визначити стратегію у відповідь на смерть Ханії.

Нагадаємо, що голову політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїла Ганію вбили у Тегерані у ніч проти 31 липня. Його вважають одним із відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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