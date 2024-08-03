Пролом в системі безпеки міг бути навмисною спробою КВІР завдати шкоди репутації нового президента Ірану.

Вбивство лідера палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії збіглося з першим днем ​​перебування на посаді президента Ірану Масуда Пезешкіана. Деякі посадовці з оточення нового лідера країни вважають, що цей збіг обставин був "не випадковим".

Про це пише Telegraph.

Видання зазначає, що під час своєї передвиборчої кампанії Масуд Пезешкіан дистанціювався від попередньої провокаційної політики Ісламської Республіки та пообіцяв відновити позиції Ірану на міжнародній арені за допомогою діалогу.

Близький помічник Пезешкіана, ім'я якого не називається, у розмові з журналістами видання припустив, що прогалина в системі безпеки могла бути "навмисною спробою КВІР завдати шкоди репутації нового президента".

Він додав, що керівництво КВІР не схвалює погляди Пезешкіана на міжнародну дипломатію та інші аспекти його реформаторської політики.

"Жоден неушкоджений мозок не може прийняти, що це сталося випадково, особливо в перший день перебування пана Пезешкіана при владі. Можливо, йому доведеться піти на війну з Ізраїлем у перші кілька днів свого перебування при владі, і все через КСІР", - заявив помічник президента.

Проте син Пезешкіана заявив у п'ятницю ввечері, що пріоритетом країни "не є війна з Ізраїлем".

"Бідність, корупція, дискримінація, нерівність і марнотратні політичні суперечки – ось справжні фронти, з якими іранський народ бореться в нашій країні. Соціальні реформи та прогрес в Ірані – це найкращі контратаки, які ми можемо направити на Ізраїль", – заявив на своєму веб-сайті доктор Юсеф Пезешкіан.

Нагадаємо, з'явилися неочікувані деталі ліквідації лідера ХАМАС. Помста Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС відійшла на другий план на тлі виявлених проблем із внутрішньою безпекою. Між підрозділами КВІР почалась "гра у звинувачення".

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