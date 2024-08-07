Олімпіада-2024: усі медалісти за 6 серпня

В одинадцятий день змагань було розіграно 15 комплектів нагород.

У вівторок, 6 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 15 комплектів нагород.

Цього дня Україна медалей не здобувала, адже всі змагання за участю наших спортсменів були кваліфікаційними.

Дивіться список усіх медалістів одинадцятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти одинадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (6 серпня)

Серфінг (жінки):

1. Каролін Маркс (США)

2. Татьяна Вестон-Вебб (Бразилія)

3. Йоханн Дефай (Франція)

Серфінг (чоловіки):

1. Каулі Вааст (Франція)

2. Джек Робінсон (Австралія)

3. Габріель Медіна (Бразилія)

Кінний спорт (конкур, особисті змагання):

1. Крістіан Кукук (Німеччина)

2. Стів Герда (Швейцарія)

3. Майкел ван дер Флейтен (Нідерланди)

Стрибки у воду (вишка 10 м, жінки):

1. Хунчань Цюань (Китай)

2. Юйсі Чень (Китай)

3. Кім Мі Ре (КНДР)

Скейтбординг (парк, жінки):

1. Аріса Трю (Австралія)

2. Кокона Хіракі (Японія)

3. Скай Браун (Велика Британія)

Греко-римська боротьба (до 60 кг, чоловіки):

1. Кенічіро Фуміта (Японія)

2. Цао Ліго (Китай)

3. Рі Се Ун (КНДР)

3. Жоламан Шаршенбеков (Киргизстан)

Греко-римська боротьба (до 130 кг, чоловіки):

1. Міхайн Лопес Нуньєс (Куба)

2. Ясмані Фернандес (Чилі)

3. Лінчже Мен (Китай)

3. Амін Мірзазаде (Іран)

Вільна боротьба (до 68 кг, жінки):

1. Еміт Елор (США)

2. Меерім Жуманазарова (Киргизстан)

3. Нонока Одзакі (Японія)

3. Бусе Тосун (Туреччина)

Велоспорт (велотрек, командний спринт, чоловіки):

1. Нідерланди

2. Велика Британія

3. Австралія

Легка атлетика (метання молота, жінки):

1. Камрін Роджерс (Канада)

2. Аннетт Ечіканвоке (США)

3. Цзе Чжао (Китай)

Легка атлетика (стрибки у довжину, чоловіки):

1. Мітіадіс Тентоглу (Греція)

2. Вейн Піннок (Ямайка)

3. Маттія Фурлані (Італія)

Легка атлетика (біг, 1500 м, чоловіки):

1. Коул Хокер (США)

2. Джош Керр (Велика Британія)

3. Яред Наг’юз (США)

Легка атлетика (біг, 3000 м з перешкодами, жінки):

1. Вінфред Яві (Бахрейн)

2. Перут Чемутай (Уганда)

3. Фейс Черотич (Кенія)

Легка атлетика (біг, 200 м, жінки):

1. Габріель Томас (США)

2. Жульєн Альфред (Сент-Люсія)

3. Бріттані Браун (США)

Бокс (до 60 кг, жінки):

1. Келлі Харрінгтон (Ірландія)

2. Янь Веньлу (Китай)

3. Ву Ши-Ї (Китайський Тайбей)

3. Беатріс Соареш Феррейра (Бразилія)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після одинадцятого змагального дня Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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