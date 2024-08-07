Олімпіада-2024: усі медалісти за 6 серпня

В одинадцятий день змагань було розіграно 15 комплектів нагород.
У вівторок, 6 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 15 комплектів нагород.
Цього дня Україна медалей не здобувала, адже всі змагання за участю наших спортсменів були кваліфікаційними.
Дивіться список усіх медалістів одинадцятого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти одинадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (6 серпня)
Серфінг (жінки):
- 1. Каролін Маркс (США)
- 2. Татьяна Вестон-Вебб (Бразилія)
- 3. Йоханн Дефай (Франція)
Серфінг (чоловіки):
- 1. Каулі Вааст (Франція)
- 2. Джек Робінсон (Австралія)
- 3. Габріель Медіна (Бразилія)
Кінний спорт (конкур, особисті змагання):
- 1. Крістіан Кукук (Німеччина)
- 2. Стів Герда (Швейцарія)
- 3. Майкел ван дер Флейтен (Нідерланди)
Стрибки у воду (вишка 10 м, жінки):
- 1. Хунчань Цюань (Китай)
- 2. Юйсі Чень (Китай)
- 3. Кім Мі Ре (КНДР)
Скейтбординг (парк, жінки):
- 1. Аріса Трю (Австралія)
- 2. Кокона Хіракі (Японія)
- 3. Скай Браун (Велика Британія)
Греко-римська боротьба (до 60 кг, чоловіки):
- 1. Кенічіро Фуміта (Японія)
- 2. Цао Ліго (Китай)
- 3. Рі Се Ун (КНДР)
- 3. Жоламан Шаршенбеков (Киргизстан)
Греко-римська боротьба (до 130 кг, чоловіки):
- 1. Міхайн Лопес Нуньєс (Куба)
- 2. Ясмані Фернандес (Чилі)
- 3. Лінчже Мен (Китай)
- 3. Амін Мірзазаде (Іран)
Вільна боротьба (до 68 кг, жінки):
- 1. Еміт Елор (США)
- 2. Меерім Жуманазарова (Киргизстан)
- 3. Нонока Одзакі (Японія)
- 3. Бусе Тосун (Туреччина)
Велоспорт (велотрек, командний спринт, чоловіки):
- 1. Нідерланди
- 2. Велика Британія
- 3. Австралія
Легка атлетика (метання молота, жінки):
- 1. Камрін Роджерс (Канада)
- 2. Аннетт Ечіканвоке (США)
- 3. Цзе Чжао (Китай)
Легка атлетика (стрибки у довжину, чоловіки):
- 1. Мітіадіс Тентоглу (Греція)
- 2. Вейн Піннок (Ямайка)
- 3. Маттія Фурлані (Італія)
Легка атлетика (біг, 1500 м, чоловіки):
- 1. Коул Хокер (США)
- 2. Джош Керр (Велика Британія)
- 3. Яред Наг’юз (США)
Легка атлетика (біг, 3000 м з перешкодами, жінки):
- 1. Вінфред Яві (Бахрейн)
- 2. Перут Чемутай (Уганда)
- 3. Фейс Черотич (Кенія)
Легка атлетика (біг, 200 м, жінки):
- 1. Габріель Томас (США)
- 2. Жульєн Альфред (Сент-Люсія)
- 3. Бріттані Браун (США)
Бокс (до 60 кг, жінки):
- 1. Келлі Харрінгтон (Ірландія)
- 2. Янь Веньлу (Китай)
- 3. Ву Ши-Ї (Китайський Тайбей)
- 3. Беатріс Соареш Феррейра (Бразилія)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Після одинадцятого змагального дня Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.
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