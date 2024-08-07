Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 7 серпня атакують Україну дурними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні повіт рясних сил.

Військові повідомляють, що група безпілотників рухається з Миколаївщини в сторону Одещини. Ще одна група у Миколаївській області рухається в сторону Кіровоградської області.

Крім того, група безпілотників була зафіксована в межах Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі ракети і безпілотники атакували Київську область.

Крім того, ми також інформували, що експерт пояснив мету нещодавніх ударів Росії по Україні.

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