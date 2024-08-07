Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 7 серпня атакують Україну дурними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні повіт рясних сил.
Військові повідомляють, що група безпілотників рухається з Миколаївщини в сторону Одещини. Ще одна група у Миколаївській області рухається в сторону Кіровоградської області.
Крім того, група безпілотників була зафіксована в межах Дніпропетровської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі ракети і безпілотники атакували Київську область.
Крім того, ми також інформували, що експерт пояснив мету нещодавніх ударів Росії по Україні.
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