Експерт пояснив мету нещодавніх ударів Росії по Україні

Росіяни намагались виявити розташування F-16 під час атаки на Київ 31 липня, вважає авіаексперт Костянтин Криволап.

Під час атаки на Київ у ніч проти 31 липня росіяни шукали, на яких аеродромах навколо Києва розташовані F-16.

Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері КИЇВ24.

Там був мікс з “Шахедів” та нових дронів “Гербера”. Вони тоді шукали, на яких аеродромах навколо Києва розташовані F-16. У цей час піднялися шість Ту95мс з Оленьї, навіть Міг31к. Тобто вони готувалися до удару, але нічого такого не знайшли.

Водночас, за словами експерта, якби у повітрі працювали F-16, їх би було чули.

Ми чули роботу наших мобільних вогневих груп, навіть не ракетами.

Нагадаємо, Росія вночі та зранку 31 липня атакувала Україну дронами-камікадзе. Це була одна з наймасованіших атак “Шахедами”. Росія випустила по Україні 89 безпілотників з декількох районів — Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару — Київська область. Всі “Шахеди” були збиті Силами протиповітряної оборони.

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