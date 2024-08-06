Зеленський провів Ставку: про що йшлося

Наша держава активно працює з партнерами, щоб забезпечити бригади зброєю і технікою.

Український лідер Володимир Зеленський провів Ставку. Передовсім йшлося про ситуацію на фронті та виробництво озброєння.

Про це президент держави написав у Telegram.

Деталі

Як зауважив лідер, питання номер один – ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав за допомогою відеозв'язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем.

Пролунали окремі доповіді розвідок – ГУР і СЗР – щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.

Друге важливе питання – виробництво власних дронів та ракет. Обговорювалися потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше", – наголосив Зеленський.

Також доповідав міністр оборони Рустем Умєров щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Україна активно працює з партнерами в цьому напрямку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про незмінну мету – цього року підготувати основу для завершення війни.

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